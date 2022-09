Beelden van Anne Hathaway en Anna Wintour gaan viraal: “Dit is net ‘The Devil Wears Prada’”

Celebrities Zijn Leonardo DiCaprio en Gigi Hadid aan het daten? “Ze leren elkaar alvast beter kennen”

Leonardo DiCaprio (47) zou naar verluidt interesse tonen in topmodel Gigi Hadid (27). De twee zijn namelijk al enkele keren samen gespot in het centrum van New York City, melden bronnen aan ‘People’. En dat is opvallend, want Hadid is ‘al’ ouder dan 25.

14 september