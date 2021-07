Beelden tonen hoe Tanja Dexters en vriend betrokken zijn bij vechtpartij in Marbella: “Ze wilden net hun zorgen vergeten”

ShowbizzEnkele filmpjes waarin voormalig Miss België Tanja Dexters en haar vriend Michaël Peeters met een ander koppel al vechtend in de haven van Marbella over de grond rollen, gaan momenteel viraal via WhatsApp. “Dit is niet de schuld van Tanja en Michaël. Integendeel”, stelt hun advocaat Omar Souidi. “Ze gingen net op vakantie om hun zorgen van de voorbije maanden te vergeten.”

Op de beelden - die dinsdagavond werden gemaakt en momenteel druk worden gedeeld op WhatsApp - is te zien hoe Tanja en Michaël (elk apart) slaags raken met een ander koppel. “In de filmpjes is in feite iets heel banaals te zien”, legt hun advocaat Omar Souidi uit. “Tanja en Michaël zijn momenteel op vakantie in Marbella. Gisterenavond wandelen ze in Puerto Banus, het havengebied van de stad. De man met het witte hemd in de video’s is in het bezit van een havenkaart en wil z’n wagen snel parkeren. Hij vindt dat Tanja, Michaël en de rest van hun gezelschap te traag wandelen. Waarop hij de pas afsnijdt van het gezelschap waarmee Tanja en Michaël de avond doorbrachten. Wat erin resulteert dat de man met z’n wagen letterlijk over de tenen van een van de kennissen van Michaël rijdt. Daarop signaleert Michaël naar die man dat hij moest kalmeren, en dat er geen enkele reden is om zich zo te gedragen.”

Waarop die man uit z’n wagen stapt, aldus Omar Souidi. “Hij geeft daarop zowel Tanja als Michaël een duw, waarop zij in het verweer gaan. Ook de partner van die man bemoeit zich, en zet de aanval in op Tanja. Al bij al is het een storm in een glas hierbas. Er is geen bloed gevloeid”, klinkt het.

Voorlopig zijn noch Tanja, noch Michaël van plan om klacht in te dienen. “Ze hebben beiden enkele schaafwonden, maar meer dan dat is het niet. Deze aanvaring heeft uiteraard wel een diepe indruk nagelaten, en dat willen ze eerst een plaats geven. Ze wisten echt niet wat hen overkwam. Het stel ging net op vakantie om hun van de voorbije maanden te vergeten en de bijhorende commotie een plaats te geven. En dan gebeurt er zoiets. Dat is niet leuk. Dat geeft ook het gevoel dat je zulke zaken begint aan te trekken.”

Verder genieten

“Ik heb geen idee wie deze beelden gemaakt heeft”, klinkt het nog bij meester Souidi. “Maar de kans lijkt reëel dat ze gemaakt zijn door mensen die Tanja herkenden. In Marbella zijn momenteel veel Belgen op vakantie, en Tanja is nu eenmaal een bekend gezicht. Uiteraard is het niet fijn dat Tanja en Michaël op deze manier in beeld komen, maar ze willen ook niet ontkennen dat zij op de beelden te zien zijn. Ze willen via deze weg dan ook in de eerste plaats de context schetsen dat ze werden aangevallen. Die was bijzonder onprettig, maar ze gaan er niet verder van wakker liggen.”

