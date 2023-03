Beelden tonen hoe prins William en prinses Kate een (zeldzaam) intiem momentje beleven in het openbaar

royalty Prins Harry en Meghan Markle genieten van een luxueuze date in een exclusieve club (waar ze jaarlijks zo’n 4.000 euro voor neertellen)

Elk koppel moet al eens een date night inplannen. Hetzelfde geldt voor prins Harry (38) en Meghan Markle (41), wel met een hoger prijskaartje dan het gemiddelde koppel. De twee brachten de avond door in een exclusieve club in Los Angeles. Enkel leden mogen er binnen, maar daarvoor moet je wel 4.200 dollar (ongeveer 4.000 euro) per jaar over hebben.