Beelden tonen hoe Machine Gun Kelly na optreden glas kapotslaat op z'n hoofd

Machine Gun Kelly had net opgetreden in Madison Square Garden in New York en vierde dat in een restaurant met z'n vrienden en verloofde Megan Fox. Op videobeelden die hij op Instagram plaatste, is te zien hoe de rapper een speech geeft. Op dat moment slaat hij ook een champagneglas kapot op z'n gezicht. Het aanwezige publiek slaat verbaasde kreten, maar de rapper gaat onverstoord verder. Op andere beelden is te zien hoe hij het nummer ‘Bad Things’ ten berde brengt terwijl het bloed over z'n gezicht loopt. Wanneer hij later z'n gezicht inspecteert, kan hij alleen maar uitbrengen: “Oh shit. Walgelijk.”