Beelden tonen hoe Chris Brown telefoon van fan in publiek weggooit tijdens concert in Berlijn

TV STREAMING­TIPS. Van tragische prins tot koele zombiekil­ler: vijf must-sees met dé ster van het moment Pedro Pascal

Als u tot op vandaag nog nooit van Pedro Pascal (47) hebt gehoord dan hebt u de laatste tien jaar gewoonweg geen tv gekeken. De Chileens-Amerikaanse acteur was het voorbije decennium alom tegenwoordig in enkele van de strafste producties ooit gemaakt. Van Westeros-capriolen over gewelddadige drugskartels tot -meest recent- een realistische zombievirusuitbraak. Deze week keert de 47-jarige acteur eindelijk terug als Din Djarin, de gemaskerde babysitter van Baby Yoda, in het langverwachte derde seizoen van ‘The Mandalorian’. De hoogste tijd om een streaminglijstje te wijden aan deze universele hunk, die alleen maar voortreffelijker wordt met de jaren.