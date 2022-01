Beeld Marco Borsato uit Madame Tussauds gehaald

Madame Tussauds-directeur Quinten Luykx bevestigt dat nieuws aan het Nederlandse RTL. “Wij hadden Marco Borsato tot vandaag in onze attractie staan”, vertelt hij. “Maar op basis van signalen in de media en de maatschappelijke impact hebben wij besloten hem niet meer tentoon te stellen.”

Opvallend, want de volkszanger kreeg in 1997 al zijn eerste wassen beeld. Het werd zelfs vervangen in 2015, zodat het opnieuw meer op Borsato zou lijken. Het besluit is wel tijdelijk. “Wij zijn geen rechter en officieel is Marco Borsato nog verdachte. Wij wachten dan ook graag de uitkomsten van het onderzoek dat op dit moment gaande is, af.”