Bedrogen tijdens zwangerschap: Khloe Kardashian laat Tristan Thompsons naam weg op kaartje voor zus EVDB

26 mei 2018

09u16 0 Showbizz Khloe Kardashian heeft een wenskaart gestuurd naar zus Kim Kardashian waarop enkel zijzelf en haar dochter True 'getekend' hebben. Tristan Thompson, vader van True, werd weggelaten. Tristan bedroog Khloe tijdens haar zwangerschap.

Ter gelegenheid van de vierde huwelijksverjaardag van Kim Kardashian en Kanye West, stuurde zus Khloe Kardashian een wenskaart en bloemen. Op het kaartje tekende ze enkel met haar eigen naam en die van haar dochter True. Dat wijst erop dat zij en Tristan Thompson officieel uit elkaar zijn. Kort voor de bevalling kwam namelijk uit dat Tristan haar tijdens haar zwangerschap meermaals zou bedrogen hebben.

"Liefde wint altijd!!", zet Khloe op het kaartje. Opvallend is dat het kaartje enkel vanwege Koko en True is en dus niet ook van Tristan.

Zus Kim Kardashian brak de stilte over het bedrog bij The Ellen Show, van Ellen Degeneres. Ze vertelde daar dat de hele situatie 'f*cked up' is en dat Khloe zich nu vooral probeert te focussen op het moederschap.