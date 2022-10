Bedrogen op Vinted, maar toch shopt Karen Damen nog tweedehands

ShowbitsTot 360 euro. Goedkoop zijn ze niet, de truien van Karen Damen en haar zus Kirsten. Zeker niet om als je ze ook aanbiedt tussen de tweedehandsspullen in de winkel van Andy Peelman. Karen is het gezicht van het merk, maar buiten wat ideeën is ze niet betrokken bij het ontwerpen ervan. Dat laat ze volledig over aan Kirsten. Bekijk het in een nieuwe Showbits.