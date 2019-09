Bedrijf van Stromae maakt voor het eerst verlies: “Een nieuwe single zou geen slecht idee zijn” MVO

11 september 2019

12u00 1 Showbizz Mosaert, het bedrijf van Paul Van Haver (34) - die we beter kennen als Stromae - heeft voor de eerste keer ooit verlies gemaakt. En dat terwijl het bedrijf al bijna tien jaar bestaat.

Mosaert maakte een verlies van 0,3 miljoen euro, wat het vermogen van Stromae terugbrengt van 11,9 miljoen euro naar een ronde 11 miljoen. Het bedrijf werd in 2010 opgericht, maar heeft tot op heden nog nooit verlies moeten optekenen. “Het is eigenlijk eenvoudig te verklaren”, aldus econoom Thierry Debels. “Paul, die naam heeft gemaakt als Stromae, heeft een sabbatjaar ingelast - ondertussen al bijna twee - waarin hij volledig uit de media verdween en zich niet meer bezighoudt met muziek. Daardoor zijn er natuurlijk minder inkomsten voor zijn firma. Let op, die firma kan wel tegen een stootje, hoor. We spreken over een ‘verliesje’ van 300.000 euro, dat valt op zich nog goed mee. We moeten het begrip verlies dus wel goed kaderen hier”

Kleding > muziek

“Wat men wel moet weten: Paul heeft zijn bedrijf opgedeeld”, gaat Debels verder. “Hij heeft de firma Mosaert, die zich focust op de muziek. Daar heeft hij nu dat verlies gemaakt. Maar hij heeft daarnaast ook nog zijn kledingfirma, die Mosaert Label heet.” Stromae deelt die firma met zijn echtgenote, ontwerpster Coralie Barbier. “Daar heeft hij geloof ik wél winst gemaakt. Merkwaardig genoeg kunnen we voorlopig dus stellen dat hij zijn muziekbedrijf, dat stilligt, financiert met de opbrengsten van zijn kledingfirma.”

Mediastilte

“Het mag natuurlijk niet te vaak gebeuren, zo’n verlies”, besluit Debels. “Want als je enkele jaren aan een stuk zo’n verlies maakt, blijft er uiteindelijk ook niet veel meer over. Het heeft rechtstreeks te maken met het feit dat hij bewust uit de media verdwenen is. In zekere zin heeft hij nu een waarschuwing gekregen, dat hij misschien toch nog eens moet nadenken over een nieuwe plaat. (lacht) Hij werd ‘de nieuwe Jaques Brel’ genoemd, maar die is wel actief gebleven tot zijn laatste dagen, natuurlijk. Hij mag zich niet enkel blijven focussen op die kledij. Een nieuwe hitsingle en het verlies zou al snel weggewerkt zijn. Wie weet, misschien is hij daar al mee bezig?”