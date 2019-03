Bedrijf Guy Van Sande failliet verklaard SD

21 maart 2019

20u33

Bron: Made In Antwerpen 0 Showbizz Het bedrijf van de in opspraak gekomen acteur Guy Van Sande (55) is dinsdag door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen failliet verklaard. Dat staat te lezen op de website Made In Antwerpen.

Van Sande is al enkele jaren niet meer aan de slag als acteur nadat in juni 2016 bekend raakte dat hij actief was in een chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Hij werd vervolgd op verdenking van bezit, productie en verspreiding van kinderporno. Dat proces komt in mei voor de correctionele rechtbank van Veurne.

Sinds 2017 had Van Sande een bedrijf in Edegem in de ‘ambulante handel’. Rond die periode werd hij ook op de markt van Mortsel gespot, waar hij abonnementen voor telecomoperatoren verkocht. Dat bedrijf zou nu dus failliet zijn verklaard. Hoe zwaar Van Sande in de schulden zit, is niet geweten.