Bedgeheimen met William Boeva: “Ik moest mij verstoppen voor de politie tijdens de lockdown!" MVO

29 april 2020

22u40 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. TV Deze week skypet James in ‘Gert Late Night’ met Vlaamse artiesten die nu momenteel geen werk hebben. Onder hen ook William Boeva. “Ik zat net in het midden van mijn tournee toen de lockdown werd afgekondigd. Maar ik heb eigenlijk zelf al optredens stilgelegd.”

Boeva heeft zelf geen tuin, maar er is wel een pleintje voor zijn deur. “Ik was daar dan even in de zon gaan staan, maar opeens kwam er politie op me af. Blijkbaar had er echt iemand gebeld: zeg, die William Boeva staat hier stil in de zon, dat kan niet. Dan ging ik maar naar de kaai op een parking staan, achter een muurtje”, lacht hij. “Daar was ook zon en konden ze me niet zien.”