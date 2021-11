Bedenker ‘Squid Game’ blikt terug op de opnames: "In Korea is een geweer een heel onrealistisch wapen"

TVHet hoeft niet meer gezegd: de Zuid-Koreaanse reeks ‘Squid Game' is dé revelatie van 2021. Een project dat al in 2008 het levenslicht zag, vertelt schrijver/regisseur Hwang Dong-hyuk (50) nu in een interview met The Hollywood Reporter. Hij gaat in het interview ook dieper in op de gewelddadige scènes en welk spelletje het moeilijkste was om te verfilmen. “Het moést goed gaan.”

Al in 2008 bedacht schrijver/regisseur Hwang Dong-hyuk (50) wat later de populaire Netflix-reeks ‘Squid Game’ zou worden. Maar hij kreeg te horen dat het verhaal te onrealistisch en te gewelddadig was om potten te kunnen breken. Dus richtte Hwang zijn aandacht op andere projecten. Pas in 2018 waagde hij een nieuwe kans om ‘Squid Game’ aan de man te brengen. Dat Netflix net voet aan grond had gekregen in Zuid-Korea, bleek voor hem een zegen. “Na tien jaar kreeg ik nu het antwoord dat het eigenlijk heel erg realistisch was”, vertelt Hwang aan The Hollywood Reporter. “Dat er waarschijnlijk ergens in de wereld mensen zijn die dat spel spelen. Dat maakte me wel wat bedroefd, maar als een bedenker bracht het me ook vreugde.”

Volledig scherm Volgens Hwang is het gebruik van de wapens eerder symbolisch dan realistisch. "In Korea gebruiken we geen geweren, dus dat is hier eigenlijk een heel onrealistisch wapen." © Reporters / Splash

Organen

Wie naar de reeks kijkt, kan niet om het expliciete geweld heen. Maar volgens Hwang was dat eerder symbolisch bedoeld. “In Korea gebruiken we geen geweren, dus dat is hier eigenlijk een heel onrealistisch wapen. Ik dacht daarom dat het onrealistisch zou zijn om mensen te elimineren met een geweer. Dat vond ik minder gewelddadig, meer symbolisch dan realistisch”, vertelt hij. “Het is een simpele en symbolische manier om aan te duiden dat eliminatie gelijk staat aan de dood.” De subplot waarin enkele bewakers organen stelen van de doden, vond Hwang dan weer wél realistisch. “Er zijn nieuwsberichten over, dat het ook in de echte wereld gebeurt. Ik stak dat erin, omdat het ook in onze realiteit plaatsvindt. Ik wilde niet bewust geweld of gruwel tonen, maar ik wilde het ook niet inperken omwille van de kijkers, of omdat het een Netflix-reeks is. Ik wilde het gewoon zo organisch mogelijk tonen.”

Moeilijkste scène

Een van de meest memorabele scènes uit ‘Squid Game' is het allereerste spelletje ‘Green Light, Red Light’ - een dodelijk versie van ‘1, 2, 3, piano’. Volgens Hwang was dat de moeilijkste scène om te filmen, omdat daar ook het grootste aantal mensen voor nodig was. 300 figuranten, 20 acteurs die getraind waren in martial arts en dan de 10 vaste castleden. “Het was het eerste spel, en ook een van de eerste dagen op de set”, herinnert Hwang zich. “Het moést goed gaan, want het zou een eerste indruk nalaten op het publiek. Het was zowel fysiek als psychologisch erg uitdagend. De impact moest groot genoeg zijn op het publiek, om ook de rest van de reeks te gaan bekijken. Bovendien had ik me het tien jaar geleden al ingebeeld, en om dat dan tot leven te zien komen ... Het was op zoveel manieren uitdagend.” In hetzelfde interview verklapt Hwang trouwens ook nog dat hij voor het grote speelveld - met geschilderde plafonds en muren - inspiratie haalde bij hotels in Las Vegas. “Je weet wel, die hotels met valse hemels op het plafond.” En voor de trappenhal baseerde hij zich op beroemde kunstwerken, zoals ‘Relativity’ van M.C. Escher.

Ondertussen werd aangekondigd dat er een tweede seizoen van ‘Squid Game' komt. Concrete details zijn er voorlopig nog niet.

Volledig scherm Voor deze trappenhal haalde Hwang inspiratie bij kunstwerken als ‘Relativity’ van M.C. Escher. © AFP

