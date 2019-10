Bedenker ‘Game Of Thrones’ laat zich uit over de gecancelde prequel DBJ

31 oktober 2019

18u58 0 tv George R.R. Martin weet niet waarom HBO de stekker uit een spin-off van Game of Thrones heeft getrokken. Dat meldt de schrijver van de boeken waarop de successerie is gebaseerd in zijn blog. Hij is teleurgesteld maar wel blij dat een andere prequel, die de titel ‘House of the Dragon’ krijgt, wel het levenslicht gaat zien.

“Ik weet niet waarom HBO dit heeft besloten, maar het heeft volgens mij niets te maken met ‘House of the Dragon’. Het was geen of-of”, aldus George, die het vooral jammer vindt voor de talloze mensen die afgelopen jaar al met een pilot bezig zijn geweest. “Het is vreselijk om ergens bloed, zweet en tranen in te stoppen en dat er dan niets uitkomt. Maar dat gebeurt wel vaker. Ik heb het zelf ook al meerdere keren gehad.”

De gecancelde serie, die nooit een officiële naam kreeg, zou zich duizenden jaren voor Game of Thrones afspelen. Naomi Watts was aangekondigd als hoofdrolspeelster. ‘House of the Dragon’ speelt zich 300 jaar voor de originele serie af en gaat over de familie Targaryen.