Bedenker comedyserie ‘Community’ bevestigt dat film er “zeker” komt

Première van ‘Game of Thro­nes’-pre­quel ‘House of the Dragon’ net geen 10 miljoen keer bekeken op HBO Max

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De eerste aflevering van de ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ staat online. Dat de reeks populair ging worden, was al langer geweten, maar de eerste cijfers blijken nu wel héél veelbelovend te zijn.

23 augustus