“Bedankt Bébel”: Frans icoon Jean-Paul Belmondo uitgewuifd met uitzonderlijk eerbetoon

TV Acht nieuwe rechters, evenveel verbazing: ‘De Rechtbank’ opent voor de elfde keer zijn deuren

9 september Een man die zo verslaafd is dat hij vergeten is dat hij zijn vriendin bont en blauw heeft geslagen. Of eentje die staande werd gehouden terwijl hij 70km/u rijdt met een elektrische step. En dan is er nog een zaak over iemand die zijn huurappartement bewoond zag toen hij terugkeerde van een reis.