Bedacht op de trein: 10 leuke weetjes over de 90-jarige Mickey Mouse CD

18 november 2018

09u00 0 Showbizz Vandaag is groot feest voor Mickey Mouse, want de beroemdste en meest geliefde muis ter wereld mag negentig kaarsjes uitblazen. En om al helemaal in de feeststemming te komen, zetten we enkele leuke en verrassende weetjes over Mickey op een rijtje:

1. Mickey Mouse debuteerde voor het eerst op het witte doek op 18 november 1928 in ‘Steamboat Willy’, de allereerste tekenfilm met geluid. De geestelijke vader van de muis is wijlen Walt Disney. Hij bedacht het figuurtje op de trein. Zelf had Walt trouwens veel schrik van muizen.

2. In het Italiaans is Mickey’s naam Topolino (oftewel kleine muis). In andere talen heeft hij Micky Maus (Duits), Mikki Hiiri (Fins), Michael Musculus (Latijn), Musse Pigg (Zweeds), Miki Tikus (Indonesisch) en El Ratón Mickey (Spaans)

3. Het is je misschien ook al opgevallen, maar Mickey heeft drie vingers en één duim. En dat is geen toeval. Met vijf vingers zouden de handen van Mickey Mouse er volgens bedenker Walt Disney te veel uitzien als een tros bananen, wat hij absoluut niet mooi vond. En daarnaast bespaart één vinger minder ook veel tijd en geld bij het tekenen.

4. Slechts vijf mannen mogen zich de officiële stem van Mickey Mouse noemen: Walt Disney zelf, Jimmy MacDonald, Wayne Allwine, Bret Iwan en Chris Diamantopoulos.

5. Mickey Mouse was te zien in 121 animatie- en tekenfilms in de cinema, waarvan 118 tussen 1928 en 1953. De eerste woorden die Mickey ooit uitsprak waren ‘hot dogs’ in The Karnival Kid uit 1929.

6. Voor zijn 50ste verjaardag werd Mickey in 1978 vereeuwigd op de Hollywood Walk of Fame. Hij was daarmee de eerste animatiefiguur die zijn eigen ster kreeg.

7. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Mickey Mouse Mortimer zou heten, maar de vrouw van Walt Disney vond die naam te hoogdravend klinken. En dus bedacht ze Mickey Mouse. Later werd Mortimer de aartsrivaal van Mickey. Hij is namelijk het ex-liefje van Minnie.

8. Mickey was ook te zien in verschillende televisieshows en specials van Disney, en dus verscheen de bekende muis in 1988 als special guest op de Academy Awards ceremony telecast waar hij de envelop, met daarin de naam van de winnaar voor Best Animated Short, overhandigde aan acteur Tom Selleck. In 2003 stond een computergestuurde Mickey samen met actrice Jennifer Garner op het podium van de Oscars om een prijs uit te delen.

9. De verjaardag van de wereldberoemde muis mag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan gaan in zijn thuisbasis Disneyland Paris. Tijdens Mickey’s Vrolijk Kerstfeest staat de bekende muis in het middelpunt van de belangstelling. Zo neemt hij plaats achter de drums tijdens Mickey’s Christmas Big Band, een show vol kerstliedjes, en heeft hij een unieke 4D-attractie: Mickey’s PhilharMagic. Daarin neemt hij samen met zijn goede vriend Donald Duck de bezoekers mee in de wonderen en muzikale wereld van de grootste Disneyklassiekers.

10. In de tekenfilms hebben we het nooit gezien, maar volgens Walt Disney zijn Mickey en Minnie Mouse effectief wel getrouwd.