Beautyschool Lesley-Ann Poppe scoort in Nederland: “Onze eerste cursussen zijn al volzet”

ShowbizzHet is bijna zover: Lesley-Ann Poppe (42) gaat internationaal. In september opent ze een beautyschool in Rotterdam. En die belooft een succes te worden, met dank aan de democratische prijzen. “We hebben echt een toplocatie gevonden.”

“De jongste jaren is er een grote toestroom van Nederlanders die in één van onze Vlaamse scholen een opleiding volgen”, zegt Lesley-Ann Poppe in ‘TV Familie’. “Beetje logisch, want in Nederland betaal je daar vaak het dubbele voor. Wij zullen voor onze school in Rotterdam onze Belgische prijzen hanteren.”

Je hebt wellicht al een geschikte locatie gevonden?

“Ja, we hebben een toplocatie gevonden aan de rand van Rotterdam, aan de Innsbruck-weg. Het wordt geweldig.”

Jij had zelfs een Beauty & Medical Academy in New York op het oog, niet?

“Klopt. Maar dat is in feite onhaalbaar. Zo ver, da’s totaal niet praktisch. Terwijl Rotterdam, da’s maar een uurtje rijden van Antwerpen. Al zal ik daar zeker niet altijd aanwezig zijn.”

Kan ook niet anders, want jij bent mama van drie. Lukt het nog om alles te combineren?

“Ik ben daar doorheen de jaren in gegroeid. Als bazin van de scholen heb ik geleerd om de controle uit handen te geven. Want het is zo: mijn gezin komt op de eerste plaats. Ik ben heel graag mama. Alles hangt af van een goeie planning én het geweldige team waarop Kevin en ik kunnen terugvallen. Er komt zoveel bij kijken. De nieuwe school inrichten, docenten rekruteren, hen opleiden...”

Jullie weten dus nog wat te doen.

“Amai nog niet. Kevin en ik zullen voorlopig veel tijd in Rotterdam doorbrengen. Onze opleidingen daar — een vijftigtal — staan al online. Voor die school hebben we extra opleidingen toegevoegd: fillers voor gelaat en lippen en micro- en mesobotox. In tegenstelling tot hier bij ons mogen schoonheidsspecialisten in Nederland wél zo’n behandeling uitvoeren.”

En met zo’n diploma kunnen ze dan écht aan de slag?

“Absoluut. Onze diploma’s zijn wel degelijk geldig om het beroep te mogen uitoefenen, hoor. Omdat we een Belgisch bedrijf zijn, zullen de geslaagde cursisten in Rotterdam een Belgisch diploma krijgen. Geen probleem, want dat is ook in Nederland geldig.”

Zijn er al inschrijvingen voor de school in Rotterdam?

“O ja, ’t is echt zot. Onze eerste cursussen zijn zelfs al volzet. Kevin, ons team en ik zijn in de wolken.”

Goed zo. Maar deze zomer ga je wellicht nog op vakantie.

“Kevin en ik wilden met het gezin naar Florida of Japan. Maar dat zit er door corona niet in. Het zal eerder Griekenland of Spanje worden, denk ik. Maar een BBQ in onze tuin in Antwerpen is ook al zalig, hoor.”

