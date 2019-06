Beautysalon van Isabelle Nijs is failliet TK

17 juni 2019

09u30

Bron: HBVL 1 Showbizz Pech voor Isabelle Nijs, de ex-vrouw van voormalig veldrijder Sven Nijs: haar beautysalon in Hasselt moest noodgedwongen de deuren sluiten. De zaak is over te nemen wegens faillissement, staat er op de deur.

De zaak opende in mei 2017, met meteen vijf medewerkers in dienst. Het salon heette Lifestyle Salon & Spa Aveda, waarbij producten van Aveda werden gebruikt. “Het is de bedoeling om snel te groeien”, zei ze toen. “Een nieuw kapsel en genieten van een deugddoende beautybehandeling of volledig tot rust komen in de spa: het is allemaal mogelijk.”

Maar nu hangt er dus een wit blad op de deur, met daarop ‘gesloten wegens onvoorziene omstandigheden’. Een papier van de curator geeft meer duidelijkheid: ‘handelszaak over te nemen wegens faillissement’. Isabelle bevestigt dat de zaak failliet is in Het Belang Van Limburg: “Maar ik wil liever niet reageren.”

Dit alles wil echter niet zeggen dat Isabelle voorlopig werkloos is: ze runt ook nog de beauty- en kapperszaak I-Hair in Betekom.