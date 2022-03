Beats en sneeuw: Tomorrowland Winter van start in Alpe d’Huez

Celebrities Keith Richards over vermeende vete met Paul McCartney: “Uit de context gerukt”

Kunnen de Rolling Stones nog door één deur met Paul McCartney (79)? Dat is de vraag die gitarist Keith Richards (78) in de podcast ‘Rolling Stone Music Now’ voorgeschoteld kreeg. Aanleiding was een nogal ongelukkige uitspraak van McCartney vorig jaar.

15:19