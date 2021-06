Beatles-documentaire verschijnt op Disney+

De langverwachte documentaire is zo lang geworden, dat ze in drie delen van elk zo'n twee uur te zien zal zijn. De eerste aflevering wordt op 25 november 2021 gelanceerd op Disney+, op 26 en 27 november volgen de volgende delen. Bob Iger, baas van The Walt Disney Company, is blij met de regeling. “Ik ben zelf een enorme Beatles-fan, dus ik ben opgetogen dat Disney Plus de thuis zal zijn van deze bijzondere documentairereeks van de legendarische regisseur Peter Jackson", klinkt het in Variety.

De film werd door ‘Lord of the Rings’-regisseur Peter Jackson samengesteld uit meer dan 50 uur aan materiaal. In die beelden is te zien hoe The Beatles aan het album ‘Let It Be' werken en aan de gelijknamige film. Zoals Peter Jackson het zelf omschrijft: “Dit is het verhaal van menselijke zwakheden en een goddelijke samenwerking. Het geeft een gedetailleerd verslag van het creatieve proces waarin de iconische nummers onder druk werden gemaakt, in het sociale klimaat van 1969. Maar het is geen nostalgie: het is eerlijk, ruw en menselijk. In zes uur tijd zal je The Beatles intiem leren kennen, zoals je het nooit had kunnen dromen."