BBC waarschuwt Liam Gallagher: "Niet vloeken tijdens live uitzending!" EVDB

26 mei 2018

10u34 0 Showbizz De 45-jarige rocker Liam Gallagher treedt dit weekend op tijdens 'BBC Radio 2’s Biggest Weekend' in Coventry. BBC zet nu al plannen in werking om te voorkomen dat Gallagher zal vloeken tijdens de live uitzending.

Adele lapte de waarschuwing aan haar laars en Dave Grohl van The Foo Fighters vloekte express zo vaak mogelijk: hoe groot is de kans dan nog dat Liam Gallagher zich wel aan de regels zal houden? BBC wil voorkomen dat de rocker gaat vloeken tijdens de live uitzending van zijn optreden op 'Radio 2's Biggest Weekend' dit weekend.

Een bron vertelde aan Mirror dat er reeds een poster ophangt in zijn kleedkamer om Liam Gallagher eraan te herinneren dat hij op zijn taal moet letten. Daarnaast zal ook een organisator op de weide zelf hem erover aanspreken voor hij het podium betreedt. Of de getroffen maatregelen zullen volstaan, is natuurlijk afwachten. Liam Gallagher staat erom bekend wel eens te durven vloeken.... waardoor producers nu al op het randje van hun stoel klaarzitten met de 'beep'-knop.

Toen Liam vorig jaar werd aangesproken over zijn taalgebruik tijdens Leeds Festival reageerde hij met: "Stop the world I’m getting the F*** OFF. As you f***ing were, you f***ing c**** s**** t****."

Elke artiest zou voor een optreden op BBC gewaarschuwd worden, maar het is misschien niet overdreven om Liam tweemaal te waarschuwen? Een gewaarschuwd man is er twee waard, een tweemaal gewaarschuwd man...tja, in dit geval blijft het natuurlijk afwachten.