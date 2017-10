BBC verdedigt nieuwe dramareeks: “Traumatiserend, verschrikkelijk, gruwelijk” versus "historisch correct" ADN

17u10

Bron: BBC One, The Guardian 0 RV Kit Harington in 'Gunpowder'. Showbizz 'Gunpowder', de nieuwe historische dramareeks van de BBC, met onder meer Kit – ‘Jon Snow’ - Harington, heeft zijn start niet gemist. De eerste aflevering van de reeks, gebaseerd op een van de meest iconische samenzweringen in de Engelse geschiedenis, choqueerde kijkers met gruwelijke scènes van marteling en moord.

De miniserie is gebaseerd op het iconische buskruitverraad van 5 november 1605, waarbij een groep rooms-katholieken de protestantse koning Jacobus I en zijn familie wil vermoorden door een bom te plaatsen in het paleis van Westminster. In de eerste aflevering komt Jacobus I aan de macht in Engeland na de dood van koningin Elizabeth I in 1603. Robert Catesby, gespeeld door 'Game of Thrones'-ster Kit Harington, verzint een plan om hem te vermoorden. De acteur is een afstammeling van complotleider Catesby langs moeders kant.

The Guardian omschrijft de reeks als “'Game of Thrones' min draken plus geschiedenis” en noemt de historiek erin “fascinerend”. “Maar moest het echt zo huiveringwekkend beginnen?”, vraagt de krant zich af. De opening van de eerste episode bevat onder meer close-ups van een jonge priester die wordt opgehangen, aangetrokken en gevierendeeld en een vrouw die wordt uitgekleed om vervolgens doodgeplet te worden met een grote plaat.

"Onnodig brutaal"

“Gruwelijk”, “Ziekmakend”, “Onnodig brutaal”, “Ronduit goor”, het zijn maar enkele van de boze reacties op sociale media. De BBC kreeg ook verschillende klachten binnen, al wacht regulator Ofcom voorlopig af of er nog meer klachten van kijkers binnenkomen voor er echt een onderzoek wordt ingesteld.

De BBC verdedigt de reeks en de gewelddadige inhoud. “De scènes werden uitgezonden om half tien ’s avonds met een duidelijke waarschuwing voor de aflevering begon”, zo klinkt het. De omroep vindt het ook belangrijk om de geschiedenis zo historisch correct mogelijk weer te geven. “De uitgebeelde methoden zijn historisch feitelijk en geven weer wat er plaatsvond ten tijde van de samenzwering. Met andere woorden: als het er nu eenmaal zo gruwelijk aan toeging, dan moet het zo getoond worden.

Crushing a person beneath a door was done to force them to enter a plea. Refusing to plea saves the family from ruin. #Gunpowder #history pic.twitter.com/0haVDhHNJl Matthew Ward(@ HistoryNeedsYou) link

Het drama heeft duidelijk voor een tweestrijd gezorgd in het Verenigd Koninkrijk. In een poll op de website van Radio Times zegt 47,8% dat het te gewelddadig en bloederig was, 52,2% noemt het een correcte reflectie van de geschiedenis. In promo-interviews voor 'Gunpowder' liet hoofdrolspeler Kit Harington verstaan dat hij denkt dat het publiek een “groter niveau van geweld zal aanvaarden zolang het gerechtvaardigd” is. “We kunnen de executies rond deze mannen (de samenzweerders, nvdr.) niet vermijden”, voegde hij toe. “En als je een martelscène of een executie toont, dan vind ik het fout om te ver van de realiteit af te stappen. Je moet voelen waarom de hoofdrolspelers doen wat ze doen.”

De volgende aflevering van 'Gunpowder' volgt zaterdag 28 oktober om 22:10u bij BBC One. Bekijk hier de trailer van de miniserie.