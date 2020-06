BBC haalt aflevering Fawlty Towers offline Cindy van Rijswijk

12 juni 2020

00u32

Bron: AD.nl 8 Showbizz Een aflevering van de legendarische komedie Fawlty Towers waarin de oneliner “don’t mention the war” verschillende keren voorbij komt, is niet meer te zien op de BBC-streamingdienst UKTV. Dat meldt The Guardian.

Het Britse dagblad ontdekte dat de bewuste aflevering niet meer online staat. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met opmerkingen die Basil Fawlty (gespeeld door John Cleese) maakt over de Tweede Wereldoorlog in het bijzijn van een Duitse familie die logeert in het hotel. Majoor Gowen, een vaste gast, gebruikt daarnaast racistische taal in een anekdote over het West-Indische cricketteam.

UKTV liet de krant desgevraagd weten geen commentaar te geven en wil ook niet zeggen of het om een permanente beslissing gaat. “We geven geen commentaar op individuele titels. We beoordelen onze programma’s echter regelmatig en passen waar nodig dingen aan of voegen waarschuwingen toe”, aldus de woordvoerder. De andere elf afleveringen van de serie staan nog wel online.

Onder de loep

De afgelopen dagen worden diverse oude tv-series en films weer onder de loep genomen omdat ze nu als discriminerend of racistisch worden ervaren. Zo besloten BBC en Netflix om Little Britain in het Verenigde Koninkrijk offline te halen omdat er blackface-sketches in voorkomen. Streamingdienst HBO verwijderde de filmklassieker Gone With the Wind uit 1939 omdat slavernij in de film verheerlijkt zou worden.

