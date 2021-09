Bazen van Jens Dendoncker blijven erg voorzichtig met hem: “Hij is er nog niet helemaal bovenop”

Muziek ABBA heeft eerste top 10-hit te pakken in 40 jaar tijd

13 september ABBA staat na 40 jaar terug in de Ultratop. De comeback van de band blijkt een groot succes. Met hun nummer ‘Don't Shut Me Down’ staan ze momenteel op de 9de plaats in onze hitlijsten. In de UK doen ze het nog iets beter met een 7de plaats.