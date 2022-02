Baz Luhrmann dropt eerste trailer van biopic ‘Elvis’, met Austin Butler als de King

Celebrities Rapper Nick Cannon geen fan van monogamie: “Da’s ongezond”

Nick Cannon staat niet achter het principe van monogamie. De 41-jarige acteur en rapper vindt het "ongezond", zo vertelde hij in de podcast The Language of Love. Ook ging Cannon in op de vraag of al zijn kinderen gepland waren. Hij verwacht binnenkort namelijk zijn achtste spruit.

17 februari