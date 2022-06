Baz Luhrman legt uit waarom hij niet voor Harry Styles koos voor de hoofdrol in ‘Elvis’

De hoofdrol spelen in een film over Elvis Presley, daar waren duidelijk heel wat jonge acteurs in geïnteresseerd. Onder meer Miles Teller en Harry Styles deden auditie voor de rol, die uiteindelijk naar Austin Butler ging. In de podcast ‘Fitzy & Wippa’ werd regisseur Baz Luhrman naar die hoopvolle acteurs gevraagd. “Eerst en vooral, ik doe geen audities”, vertelde de regisseur. “Ik doe heel uitgebreide workshops. Ik ga het nu alleen over Harry hebben, omdat hij er zelf recent over gesproken heeft.” Volgens Luhrman had de afwijzing van Styles niets te maken met z'n acteerkwaliteiten. “Hij is een erg getalenteerd acteur. Maar het echte probleem met Harry is dat hij Harry Styles is. Hij ís al een icoon.”

“Ik denk dat Harry en ik mekaar wel gevonden hebben", vervolgde Luhrman. “Hij was echt wanhopig om dat kostuum aan te trekken en op ontdekkingstocht te gaan. Hij is zo’n geweldige kerel, en ik heb niets dan goede dingen over hem te vertellen." En ook bij Harry Styles kwam de afwijzing niet hard aan, vertelde hij al. “Elvis was waarschijnlijk de eerste man die ik kende als klein kind, afgezien van mijn familie”, vertelde de ‘Watermelon Sugar’-zanger. “Het voelde dan ook zo ongelofelijk heilig aan, dat ik echt het gevoel had dat ik auditie moést doen. Ik was erg geïntrigeerd. Maar ik vind dat wanneer een regisseur het gevoel heeft dat ik niet de beste persoon voor de rol ben, dat dat beter voor hem is én beter voor mij. Als zij vinden dat iemand anders beter is voor de rol, dan wil ik het niet meer doen. Ik wil niet de versie zijn die net niet goed genoeg is.”

‘Elvis’ ging vorige maand in première op het Filmfestival van Cannes. De film komt op 22 juni in de zalen in ons land.

