‘Batgirl’-actrice Leslie Grace deelt exclusieve beelden van geschrapte film: “Bedankt 2022, ik neem je lessen mee”

Dankbaar

Om het jaar af te sluiten deelt Grace, net als vele andere celebrity’s, een eindejaarsvideo met een compilatie aan beelden van het afgelopen jaar. Nooit eerder vertoonde foto’s en videofragmenten uit ‘Batgirl’ kunnen uiteraard niet ontbreken. In de video is onder meer te zien hoe hard ze werkt aan enkele gevechtsscènes én toont ze haar tweede ‘Batgirl’-kostuum. Ook regisseur Bilall Fallah duikt even op, in een kilt. “Bedankt 2022, voor alles wat je me hebt geleerd. Je was uniek op veel manieren die me zullen bijblijven", schrijft de actrice. “Mijn dankbaarheid en liefde voor het leven is veel dieper dankzij de ervaringen die je me hebt gebracht. Ik neem je lessen mee nu onze wegen scheiden. Op nog veel meer verhalen om te vertellen, herinneringen om te maken én liefde om te geven in 2023.”