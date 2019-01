Bastille komt naar Rock Werchter DBJ

16 januari 2019

08u22 1 Showbizz De Britse popgroep Bastille komt op 27 juni naar Rock Werchter. Het is niet de eerste keer dat de band het festival aandoet, ook in 2013 kwamen ze al een keer langs.

Bastille stapt in 2012 met grote ambities de poparena binnen. Vanaf de vierde single ‘Pompeii’ (2013) doet de groep al mee met de grote jongens. Het levert hen een opgemerkte eerste passage in Rock Werchter’s KluB C op. Hun hits als ‘Laura Palmer’, ‘Good Grief’ en ‘Happier’ (met Marshmello) zijn al een paar miljard keer gestreamd. Op Rock Werchter 2019 stellen ze ‘Doom Days’ voor, hun derde album dat later dit jaar verschijnt.

De namen die nu al bekend zijn:

27 juni: P!NK, Bastille, Paul Kalkbrenner, Vance Joy, Bang Bang Romeo

28 juni: Tool, The Cure, Bring Me The Horizon, Kylie, Years & Years, Weezer, The 1975, Jungle, Nothing But Thieves, Tom Misch, Kurt Vile & The Violators

29 juni: Mumford & Sons, Florence + the Machine, Macklemore, THE BLAZE, Two Door Cinema Club, Miles Kane, Clean Bandit

30 juni: Muse, Underworld, Yungblud