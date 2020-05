Bassie en Adriaan zoeken hun grootste fan via online quiz MVO

20 mei 2020

Het iconische Nederlandse duo Bassie en Adriaan gaat op zoek naar hun allergrootste fan. Dat doen ze op 30 mei, door middel van een online quiz die georganiseerd wordt via hun YouTube-kanaal.

De quiz start om 19u30. Op de website van Bassie en Adriaan wordt op dat moment een document met vragen gepubliceerd dat deelnemers kunnen gebruiken om hun antwoorden in te geven. Je moet wel even geduld hebben, want er zijn maar liefst 90 vragen om op te lossen. Je mag in je eentje deelnemen, maar ook als team. De winnaar krijgt een speciaal pakket met goodies en een oorkonde.