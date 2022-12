‘Bassie en Adriaan’-acteur Joop Dikmans (92) overleden

Voor veel mensen is Dikmans een icoon uit hun kindertijd. De acteur vertolkte de rol van B2 in ‘Het geheim van de schat’ (1987), ‘De verdwenen kroon’ (1988) en ‘De verzonken stad’ (1989). Samen met de Baron en Vlugge Japie had hij het voorzien op Bassie en Adriaan. Met een dikke snor en hoedje op sprak hij meermaals de tekst ‘Wat zeggie?’ in de verschillende series uit.



Als clown had hij ook grote bekendheid. Onder de naam Handy Fool was hij in diverse Nederlandse en Belgische circussen te zien van eind jaren 40 tot eind jaren 80. Dat deed hij met zijn vrouw Trudy, die twintig jaar geleden overleed.