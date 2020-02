Bassie & Adriaan-kleding immens populair: “Vooral drommels-shirt valt in de smaak” BDB

26 februari 2020

16u58

Bron: AD 2 Showbizz Cultduo Bassie & Adriaan blijft populair: fans smullen van shirts met bekende kreten als ‘Drommels drommels drommels’. De kledinglijn van het tweetal wordt daarom verder uitgebreid.

Sjef Scholte, manager van het duo, maakt geen verkoopcijfers bekend, maar laat weten dat de statistieken hem zeer tevreden stellen. “Het is ongekend. De populariteit van die twee verbaast ons elke dag opnieuw”, laat hij weten.



De eerste shirts en truien – respectievelijk 19,95 en 29,95 euro per stuk – werden afgelopen december gelanceerd. Deze werden bedrukt met beroemde uitspraken als ‘Allememaggies’ en ‘Drommels drommels drommels’. Die laatste is qua populariteit duidelijk de koploper. “Ze worden verkocht in gans Nederland. En zelfs in België vallen ze in de smaak”, zegt Scholte.

Omwille van de grote populariteit worden er shirts met nieuwe quotes als ‘Foutje moet kunnen baas’ en ‘Ik heb ook altijd pech’ gelanceerd. En de kledinglijn wordt in de loop van het jaar nog verder uitgebreid. Scholte wil de fans daarbij inspraak geven. “Zij moeten aangeven welke kreten ze nog missen”, vertelt hij.

Je kan de shirts bestellen op de site van Bassie & Adriaan: https://officialbrand.eu/bassieenadriaan/.