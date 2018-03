Basketballende zoon van zangeres Anouk vertrekt naar Amerika: "Wat ben ik trots" Suzanne Borgdorff

02 maart 2018

08u49

Bron: AD 0 Showbizz Benjahmin Kingsley, de 16-jarige zoon van de Nederlandse zangeres Anouk, vertrekt deze zomer naar de Verenigde Staten om aan zijn basketbalcarrière te werken op een High School. Anouk wordt emotioneel bij de gedachte dat haar tiener vertrekt.

Maar de 42-jarige rockchick is bovenal trots. Want Benjahmin is volgens haar een dromenjager en wordt een 'NBA young boy'. NBA staat voor National Basketball Association: de organisator van de meest prestigieuze basketbalcompetitie ter wereld en één van de vier grote sportliga's in Noord-Amerika.



Benjahmin traint bij All Day Athletes. In een kort filmpje van de organisatie die jonge talenten op weg helpt, is te zien hoe Anouks oudste kind zich voorbereidt op zijn Amerikaanse avontuur. "Je moet hard werken, discipline hebben en constant de goede keuzes maken. Maar met een beetje hulp en begeleiding, is elke droom te realiseren. Het zou zomaar kunnen dat je een volgende generatie inspireert", luidt de uitleg van All Day Athletes.

De kunst

Mogelijk keek Benjahmin de kunst af bij Dominique Schemmekes, met wie Anouk sinds 2015 samen is. Samen met zijn tweelingbroer Philip is Dominique de drijfveer achter Triple ThreaT, een basketbalvereniging en stichting die is opgericht om jongeren van straat te houden door ze basketbaltraining te geven. En ook Anouks ex Seraino Dalgliesh, met wie ze zoontje Sion Jethro kreeg, is basketballer.

De biologische vader van Benjahmin is Remon Stotijn, met wie Anouk vanaf 2004 vier jaar getrouwd was. Dochter Phoenix Ray en zoon Elijah Jeramiah zijn ook van hem. Twee jaar geleden kregen Anouk en Dominique dochtertje Jelizah.

New Project Dropping This Thursday. 👀 We just can’t wait to show you what we’ve been working on with the talented @ferravisuals / @ferra.lv 💯 #playerdevelopment #basketballtraining #alldayathlete #alldayathletes Een foto die is geplaatst door null (@alldayathletesnl) op 27 feb 2018 om 21:25 CET

My Life ❤️❤️❤️❤️❤️❤️#Elijah#Phoenix#Benjahmin Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 04 jan 2018 om 20:24 CET

https://www.youtube.com/watch?v=nnY95fvKLkM ❤️ Shot by: @demarcdegroot and @jannekewillemijn https://open.spotify.com/track/0BBn48ldv4pBDjtzCjGz1Y Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 28 nov 2016 om 08:47 CET

❤️SionJethro #basketball #nba #nextgeneration #nbaherehecomes #basketballishislife🏀 @nba Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 02 jan 2018 om 19:17 CET