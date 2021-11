Bas Van Weert over Mijn Slechtste Beste Vriendin: “Seksscènes met 15 crewleden rondom je waren wel awkward”

ShowbitsDe ‘slechtste beste vriendinnen’ zijn opnieuw te zien op Streamz! Voor de tweede keer kunnen we genieten van de avonturen achter de schermen bij reclamebureau ‘Callier & Starck’. Eva Van der Gucht, Maaike Cafmeyer, Kim Hertogs, Ella-June Henrard, Clara Cleymans en Charlotte-Anne Bongaerts hernemen hun rollen. Wie het eerste seizoen gevolgd heeft kon smullen van de vrij intense liefdesperikelen tussen ‘Thomas’ (Bas Van Weert) en ‘Sally’ (Eva Van der Gucht). Met ruim twintig jaar verschil tussen beiden lijkt het allesbehalve een makkelijke romance. Of het moeilijkheden gaf voor Bas om intieme scènes te spelen met een oudere tegenspeelster? Dat ontdek je bij Jarne en Senne, in een nieuwe Showbits Video.