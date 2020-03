Bartel Van Riet verwacht tweede dochter: “Binnenkort zwaar in de minderheid” BDB

23 maart 2020

11u15

Bron: Instagram 0 Showbizz Heuglijk nieuws ten huize Bartel Van Riet (37). De ‘Expeditie Robinson’-presentator heeft op Instagram aangekondigd dat hij binnenkort opnieuw papa wordt.

“Mijn vijf vrouwtjes :-)! Dochter 2 onderweg. Zwaar in de minderheid, maar ik kijk er naar uit. #gelukkig #babygirl”, schrijft Bartel bij een foto met z’n vrouw Dorien (34), z’n dochter Lou en twee koeien.

Bartel werd in juni vorig jaar voor de eerste keer papa. Dat de presentator geniet van het vaderschap blijkt overduidelijk op z’n Instagrampagina. Daar post hij regelmatig schattige foto’s met z'n dochter. Binnenkort komt er dus nog een kleine spruit bij. Het is niet duidelijk wat de uitgerekende datum is van de bevalling.

Op sociale media regent het intussen gelukwensen. Ook BV’s als Eva Daeleman en ‘Familie’-actrice Dorien Reynaert wensen Bartel een dikke proficiat.