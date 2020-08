Bartel Van Riet papa van tweede dochtertje: “Bevallen op de parking van de spoeddienst” BDB

15 augustus 2020

18u26

Bron: Eigen info/Showbizzsite 1 Showbizz Bartel Van Riet (37) en z’n vrouw Dorien (34) zijn vrijdag de trotse ouders geworden van een tweede dochter Jeanne. Dat heuglijke nieuws heeft de ‘Expeditie Robinson’-presentator bekendgemaakt op Instagram.

De bevalling zelf verliep op een bijzondere manier. “We hebben net de parking van de spoeddienst gehaald en daar hebben we dan maar met twee Jeanne op de wereld gezet”, schrijft Van Riet bij een foto van de kleine spruit. “De dames stellen het helemaal goed.”

Bartel kondigde in maart op Instagram aan dat hij opnieuw een dochter mag verwelkomen in z’n gezin. “Mijn vijf vrouwtjes :-)! Dochter 2 onderweg. Zwaar in de minderheid, maar ik kijk er naar uit. #gelukkig #babygirl”, schreef hij toen bij een foto met z’n vrouw Dorien, z’n dochter Lou (1) en twee koeien.

In een interview met weekblad Story vertelde de presentator onlangs dat hij uitkeek naar de komst van z’n tweede dochter. “De band tussen vader en dochter is bijzonder. Een paar vrienden hebben ook enkel dochters en zeggen: ‘Ik zou nooit een jongen willen.’ Maar je kunt dat niet kiezen, hé. Wie weet, als er een derde komt, is het wel een zoon. Sowieso zullen mijn dochters nooit van die typische meisjes worden. Niet dat ik dat wil tegenhouden, maar ze zullen ook moeten ravotten in het veld, tussen de koeien.”

