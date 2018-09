Bartel Van Riet kwam niet ongeschonden uit 'Expeditie Robinson': "Mijn voeten zagen er echt verschrikkelijk uit" CD

21 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor de presentatie van 'Expeditie Robinson' moest Bartel Van Riet (35) uit zijn comfortzone treden. Ook letterlijk: hij trok zes weken naar de Filipijnen. "Eigenlijk wilde ik mijn vrouw niet zo lang aan haar lot overlaten, maar Dorien vond meteen dat ik die kans moest grijpen." In Story legt de presentator zijn 'Grote Emoties' bloot.

ANGST

"Voor het eerst echt presenteren maakte me best zenuwachtig"

"Zes weken doorbrengen op een exotische locatie als de Filipijnen, het klinkt niet iedereen als muziek in de oren. Zowel Bartel als de 'Robinson'-deelnemers mochten intussen aan den lijve ondervinden waarom. "De bossen op het eiland zitten vol giftige beesten. Maar kijk: ik heb het overleefd", lacht Bartel. "Alleen zagen mijn voeten er op een bepaald moment echt verschrikkelijk uit. Het kleinste wondje ontstak meteen. Maar ik ben geen klager en ik heb al zeker niet snel schrik. Dat was als kind al zo: mijn broer heeft me op vakantie ooit gered van de verdrinkingsdood. Door de golven geraakte ik niet terug naar de kust... Toen had ik wel even mijn lesje geleerd!"

Zou je zelf durven deelnemen aan 'Expeditie Robinson'?

"Het avontuur en de uitdaging zouden me enorm prikkelen, maar ik ken mezelf: ik zou snel verveeld raken en gek worden van mezelf. Te beperkte ruimtes en te weinig prikkels: daar kan mijn ADHD-kantje niet goed mee om. Op mijn rapporten stond vroeger altijd hetzelfde: ‘Barteltje kan niet stilzitten.’ En ik heb nog steeds geen zittend gat."

Dit is de eerste keer dat je een programma presenteert dat zo ver buiten je gebruikelijke onderwerpen ligt. Had je last van faalangst?

"Normaal denk ik altijd: het zal wel lukken, maar voor 'Expeditie Robinson' was ik toch een beetje zenuwachtig. Vooral voor het onbekende. Voordien had ik altijd televisie gemaakt waarbij ik vanuit mezelf dingen kon vertellen terwijl de camera me gewoon volgde. Dit keer moest ik echt presenteren."

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN