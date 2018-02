Bartel kan niet tippen aan 'Blind Getrouwd', dus Vier steekt er een stokje voor EVDB

17 februari 2018

'Bartel in het Wild' moet vanaf maandag schuiven op VIER. Hij wisselt zijn plekje om 20:30 uur in voor dat van 22:15 uur.

De twee reeds uitgezonden afleveringen van 'Bartel in het Wild' zouden slechts 200.000 kijkers gehaald hebben. Daarmee kan Bartel niet op tegen zijn concurrenten. Zo staat op maandag op VTM bijvoorbeeld 'Blind Getrouwd' geprogrammeerd.

Vanaf komende maandag krijgen we op VIER om 20:35 uur herhalingen van 'Geubels en de Belgen', gevolgd door 'Control Pedro'. Om 22:15 uur krijgen we dan toch nog de nieuwe afleveringen van 'Bartel in het Wild' te zien.