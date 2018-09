Bart Van Avermaet - Waldek uit 'Thuis' - onderging spoedoperatie Redactie

13 september 2018

07u43

Bron: VRT 0 Showbizz Acteur Bart Van Avermaet, die tot dinsdag Waldek vertolkte in 'Thuis', heeft een spoedoperatie ondergaan aan het oog. Dat vertelde hij in 'Van Gils & Gasten'.

Van Avermaet reageerde gisteren in de talkshow op het feit dat zijn oog erg rood was. Hij vertelde dat hij net onder het mes was geweest. Zijn netvlies was losgekomen en dat moest snel verholpen worden.

Het rode oog had dus niets te maken met zijn vertrek uit 'Thuis', al grapte hij daar wel even over. "Ik heb nog maar net gedaan met ‘Thuis’ en ik mag al op de operatietafel. Te veel huilen in ‘Thuis’", lachte hij. Zijn personage, dat erg geliefd is, vertrok deze week terug naar Polen en verdween zo na 17 jaar uit de reeks.

Dat zorgde voor erg veel controverse bij de fans, ook al zat het er voor de acteur al even aan te komen. Van Avermaet was dan ook wat verbaasd door de vele verraste reacties, die ook van andere acteurs kwamen. "Ik heb heel veel telefoontjes gekregen van collega’s.”