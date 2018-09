Bart Van Avermaet en zoon Fiel: "Als het na een hittegolf begint te gieten, gaan wij in ons blootje in de tuin staan" Redactie

21 september 2018

10u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Bart Van Avermaet (Waldek) verliet vorige week 'Thuis', en op hetzelfde moment dook zijn zoon Fiel op in 'Jong Geweld'. De fakkel werd doorgegeven, zeg maar, dus vond HUMO het tijd voor een dubbelinterview. En daaruit blijkt hoe sterk de band is tussen vader en zoon.

Fiel kan rekenen op zijn vader, vertelt hij. "Papa is er altijd voor mij geweest. Hij is altijd blijven vechten voor mij, ook al stond hij daarin soms alleen. Ik heb een moeilijk schoolparcours achter de rug, met vaak heel slechte punten. Terwijl bijna iedereen zich luidop afvroeg 'waar ik eigenlijk mee bezig was,' bleef hij in mij geloven. Zelfs toen ik hem vertelde dat ik het eigenlijk wel aankon, maar dat ik soms wat te lui was om te studeren."

"We zijn heel open over bijna alles", beaamt Bart. "Ook over drugs. Ik weet bijvoorbeeld dat Fiel joints paft. Waarom zouden we dat onderwerp onder tafel schuiven? Ik heb dat vroeger ook gedaan."

Ook over seks wordt er zonder problemen gepraat. "Zo zijn wij opgevoed, ja. Ik merk dat ik dat nu ook vaak aan vrienden of vriendinnen vraag: 'Hoe is de seks?' De mensen snappen dat niet altijd, maar bij ons in de familie is die vraag even banaal als 'Hoe gaat het ermee?'. Dat soort onbeschaamde openheid vinden wij normaal. Ook leuk: als de regen na wekenlange hitte en droogte plots met bakken naar beneden valt, trekken wij met het hele gezin onze kleren uit en gaan wij in ons blootje in de tuin staan. Genieten van de natuur!"

Lees het hele interview met Bart Van Avermaet en zijn zoon Fiel deze week in HUMO.