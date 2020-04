Bart Schols officieel geadopteerd: “Dit betekent heel veel voor mij” JDB

15 april 2020

07u28

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Dat de kijkcijfers pieken door de crisis, weet ook Bart Schols (46). ‘De Afspraak’ op Canvas lokte zelden meer kijkers dan nu. Ook privé heeft Bart iets te vieren. Hij is officieel ­geadopteerd door z’n pleegouders, vertelt hij in Dag Allemaal.

Die vingen hem al vroeg in z’n leven op - z’n pleegmoeder was de beste vriendin van z’n moeder - omdat de thuissituatie voor Bart vaak zwaar om dragen was met een vader die het geweld niet schuwde. De achternaam van zijn pleegouders aannemen doet Bart niet. “Daar vind ik het te laat voor”, zegt hij. “Eigenlijk verandert deze adoptie niet zoveel, maar ze betekent véél voor mij. Ik heb weer twee ouders en dat voelt goed. Het is een symbolische daad.”

Het leuke nieuws vieren kan door de coronacrisis niet. “Normaal zouden we met z’n allen gaan eten’, zegt Bart. ‘Maar dat halen we later nog in.”

