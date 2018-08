Bart Peeters zit in een nieuwe liefdesfase: "Anneke en ik herbeleven de tijd van vóór de kinderen. Zalig!" Jan Ruysbergh

11 augustus 2018

09u00

Bron: DAG ALLEMAAL 0 Showbizz Dat hij de eeuwige jeugd heeft, spreekt Bart Peeters (58) tegen. Maar de zanger/presentator herbeleeft wel z’n jonge jaren, in ‘t bijzonder op amoureus vlak. "Mijn vrouw en ik hebben afgesproken dat we niet alleen de vader en moeder van onze kinderen zijn’, zegt Bart, ‘maar ook een kóppel."

Bart Peeters heeft een ontspannende vakantie achter de rug in Spanje, met zijn echtgenote Anneke en wat hij zelf ‘de aanhangsels’ noemt. "Een ­gezellige drukte was dat", zegt hij. En nu roept het werk alweer. ­Morgen presenteert hij vanop de zeedijk van Blankenberge ‘Radio 2 Zomerhit’. Maar voor het zover is, leggen we Bart tijdens een ­barbecue enkele dilemma’s voor.

Succes in het buitenland of je gezin?

Wat succes in het buitenland betreft is het simpel: been there. Tussen 1990 en 1994 waren The Radios wereldberoemd. ‘I’m Into Folk’ was ook een enorme hit in Frankrijk, ‘She Goes Nana’ schopte het tot wereldhit, tot in Azië toe. We speelden zelfs het voorprogramma van Bryan Adams in Boedapest.

Iets waar veel Belgische artiesten alleen maar van kunnen dromen.

Die medaille had wel een keerzijde. Je moest ineens voor de hele wereld beschikbaar zijn en dat was... raar. Even dachten we dat ook Amerika erbij kwam. We mochten in Orlando ­optreden bij de WK-match België - Nederland. ‘Ongelooflijk, dit is onze kans’, dachten we. Bleek dat de ­enige Amerikanen in het stadion de technici waren. (lacht) De rest van het publiek bestond uit Duitsers, Ieren, wat Belgen en veel dronken Nederlanders.

Treed je nu nog op in het ­buitenland?

Af en toe. Op grote festivals in ­Marokko, Frankrijk en Nederland, en met Nieuwjaar gaan we nu al enkele jaren in Gambia spelen. Ik wil per se af en toe een publiek uit zijn dak zien gaan dat mij bij voorbaat niet kent. Een paar keer per jaar volstaat. (lacht)

