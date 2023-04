"Bart Peeters zet ik af": wat te verwachten van Louise ('The Voice') haar eerste single?

Celebrities James Corden stopt met ‘The Late Late Show’ en heeft daar dubbele gevoelens bij: “Eerlijk? Ik ben doodsbang voor wat nu komt”

Geen Carpool Karaoke of Fill Your Guts or Spill Your Guts meer, want talkshowpresentator James Corden (44) stopt met ‘The Late Late Show’. Een beslissing die hij al jaren overweegt, omdat hij zijn thuisland mist. Maar tegelijkertijd is hij bang dat zijn carrière nu voorbij is, zo geeft hij toe. “Ik ben doodsbang voor wat nu komt.”