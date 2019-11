Exclusief voor abonnees Bart Peeters wordt 60 en viert dat met 9 concerten in de Lotto Arena én een mini-reünie van The Radios: “Dit lijkt net een woonkamer” Jolien Boeckx

26 november 2019

22u43 2 Showbizz Zijn grootste hits, een 500-koppig koor, en als dé grote verrassing: een kleine reünie van The Radios met Ronny Mosuse als pakkend eerbetoon aan wijlen Robert Mosuse. Gevoelig en energiek klonk Bart Peeters in de Lotto Arena bij de aftrap van zijn ‘Deluxe’ gisteravond. Vandaag mag hij nog eens, zelfs vier keer deze week in totaal en in januari volgen nòg vijf shows. Als Vlaanderens bekendste podiumspringer 60 wordt, viert hij dat zoals het hoort.

Met een hand voor de mond, verbaasd van al het volk stapt Bart ‘zijn’ Lotto Arena voor de allereerste keer binnen. “Ik moet er nog aan wennen, maar het voelt wel goed. Eigenlijk is de Lotto Arena best een schoon café.” Komt hem dat goed uit, want met vier gevulde zalen deze week ruilt hij zijn huis in Hove met dat iets grotere huis in Merksem. “Zullen we het ijs breken?”, stelt hij zijn toeschouwers de vraag. “Oei, nu verklap ik meteen wel het volgende nummer.”

