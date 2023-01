Bart Peeters verwacht zich nog aan verrassing in ‘James De Musical - live’: “Bepaalde stukken in script krijgen wij niet te zien”

Showbits Q-Pop-artiesten blikken vooruit: geheim duet, grootse comeback, en wie weet zelfs een huwelijk… in het Sportpa­leis

VTM telt af naar het nieuwe jaar met de show van Q-Pop in het Sportpaleis. Metejoor, Pommelien Thijs, Suzan & Freek en nog veel meer artiesten staan er op het podium. Senne volgde de show backstage en polste naar de plannen voor 2023. En daar zit misschien zelfs een huwelijksfeest in het Sportpaleis bij. En wil Regi nu eindelijk verklappen dat Linda Mertens klaar is voor een grote comeback in 2023. Bekijk het in deze laatste Showbits van het jaar.

31 december