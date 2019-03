Bart Peeters verdedigt verre reizen ‘De Madammen’ na kritiek: “Een vleesetende fietser is erger dan een veganist met een Porsche” TDS

20 maart 2019

12u21

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Nog tot vrijdag moeten de luisteraars van ‘De Madammen’ op Radio 2 het zonder hun favoriete madammen moeten doen. Siska Schoeters, Cathérine Van Doorne en Anja Daems trekken op dit moment elk met vijf luisteraars naar hun favoriete bestemming, en worden vervangen door Tomas De Soete, Gilles De Coster en Bart Peeters. Die laatste moest vandaag in de verdediging gaan, toen er kritiek kwam op de verre bestemmingen. “Wie een labrador in huis heeft, weegt zwaarder op het milieu dan iemand die airmiles verzamelt”, zegt hij aan het Nieuwsblad.

De drie Madammen trekken deze week elk met vijf Radio 2-luisteraars op droomvakantie. Anja Daems gaat op een avontuurlijke reis naar Kenia, Cathérine Van Doorne zoekt cultuur in New York en Siska Schoeters gaat naar de sneeuw in Noorwegen. Om ervoor te zorgen dat ook de thuisblijvers tussen 10.00 en 12.00 uur van hun radioprogramma zouden kunnen blijven genieten, werd er gezocht naar de geknipte vervangers. De keuze viel op Tomas De Soete, Bart Peeters en Gilles De Coster.

Toch kwam er kritiek op de opzet van het programma. “Zo veel, en zo ver reizen, is dat wel nodig?”, klonk het. Bart Peeters bedaart de gemoederen. “We willen natuurlijk allemaal klimaatneutraal leven, maar dat is moeilijk. Vliegen is niet goed voor het milieu, maar dat is relatief”, zegt hij. “Een vleesetende fietser is erger dan een veganist met een Porsche, las ik. En wie een labrador in huis heeft, weegt zwaarder op het milieu dan iemand die airmiles verzamelt. Ik vind dat alle Belgen heel precies moeten geïnformeerd worden over de impact van vlees eten, autorijden en vliegen. Nu weten we te weinig.”

‘De Madammen’, van 10 tot 12 uur, Radio 2.