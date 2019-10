Bart Peeters stopt dan toch niet op zijn zestigste MVO

07 oktober 2019

09u15

Bron: NB 1 Showbizz Hoewel Bart Peeters twee jaar geleden verklaarde dat hij op zijn zestigste zou stoppen met muziek, is hij nu - gelukkig maar - van gedachten verandert.

“Het was oprecht het plan om te stoppen omdat ik dacht dat ik oud was”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Maar ondertussen zijn er allerlei mooie projecten op mijn pad gekomen, zoals het tv-programma ‘Merci Voor De Muziek’. Dat programma heeft me tot nieuwe inzichten gebracht. Ik heb altijd gedacht dat ik de impact van muziek kende, maar ik heb het onderschat.

Bovendien verkocht de zanger zonder problemen zeven keer de Lotto Arena uit. Ook optreden ziet hij voorlopig dus nog zitten. “Maar ik ga wel alleen nog dingen doen die ik graag doe.”