Bart Peeters slachtoffer van oplichters die valse huiskamerconcerten verkopen MVO

14 mei 2020

21u16

Bron: Showbizzsite 1 Showbizz De zogenaamde huiskamerconcerten zijn erg populair geworden tijdens de lockdown: artiesten zetten zich voor de camera en zenden een liveconcert uit via sociale media om hun volgens te entertainen. Maar blijkbaar zien ook fraudeurs hun kans schoon.

Op Facebook is er bijvoorbeeld een account genaamd ‘Music Specta’, dat live-optredens belooft te streamen van onder andere Bart Peeters, An Pierlé en Buurman. In ruil daarvoor vragen ze wél om een vergoeding, en mensen moeten er hun betalingsgegevens achterlaten. Achteraf blijkt dan echter dat er helemaal geen huiskamerconcerten uitgezonden zullen worden. De meeste artiesten bieden die namelijk gratis aan op hun eigen, officiële sociale media of websites.