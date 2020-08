Bart Peeters presenteert in volle coronatijd ‘Zomerhit’ zonder publiek: “Zelf won ik die nooit, want ik ben te alternatief” Steve Stevens

15 augustus 2020

16u00

Bron: Story 1 Showbizz Komende zondag presenteren Bart Peeters en Siska Schoeters in Blankenberge de jaarlijkse hoogmis van de Vlaamse artiesten: Zomerhit. “Ondanks het ontbreken van publiek wordt het een sterke editie met veel kanshebbers”, zegt Bart.

Zondag is Blankenberge weer de place to be voor muziekminnend Vlaanderen: de luisteraars van Radio 2 en de Eén-kijkers reiken dan de jaarlijkse Zomerhit-trofee uit. “Net zoals die alternatieve 11 juli--viering in Antwerpen is het iets waar de artiesten nu naar uitkijken”, vertelt Bart. “Want die prachtige festivalzomer is natuurlijk -weggevallen.”

Daar kan jij zelf over meespreken.

Ik heb 15 van de 25 geplande concerten in de Lotto Arena kunnen afwerken, de rest schuift noodgedwongen door naar volgend jaar. Ik vrees dat we er voor dit jaar aan zijn voor de moeite en dat we pas in 2021 weer actief kunnen worden op het podium, wanneer er hopelijk een vaccin is. Dan pas zal onze nieuwe tournee van start gaan, mét nieuw materiaal. Al heb ik de lat wel hoog gelegd. Met ons live-dubbelalbum uit de Lotto Arena heeft ons publiek al een ‘best of’ van Bart Peeters gekregen, mét een geweldig publiek en koor, en dat nieuwe materiaal moet dus minstens even goed zijn. Ik ben mijn eigen grootste concurrent. Gelukkig heb ik meer tijd dan verwacht gekregen om in alle rust de best mogelijke nummers te schrijven, te finetunen en op te nemen.

Je hebt de voorbije maanden dus geen talent ontwikkeld om ongegeneerd in een hangmat te luieren of op een luchtmatras te dobberen.

Neenee, maar ik heb wel een talent voor het familieleven ontdekt. Dat was er vroeger ook al wel, maar ineens moet de papa niet meer gaan optreden in pakweg Groningen. Ons gezinsleven is daardoor veel overzichtelijker geworden, en eerlijk gezegd ook heel aangenaam. Ons gezin vormt mijn bubbel, en mijn moeder is mijn corona-buddy met wie ik vaak ga wandelen. En ik ga inmiddels ook heel vaak fietsen met mijn buurman Jan Leyers. Zo doen we, voor alle duidelijkheid, aan intensieve topsport en hoeven we in de provincie Antwerpen geen mondmasker meer te dragen. Dat heeft mevrouw de gouverneur toch gezegd (lacht). Bovendien zijn die fietstochtjes een zegen tegen coronakilo’s.

Ondertussen blijkt dit verloren jaar voor een bloedbad te zorgen in de culturele sector.

Het is keihard. (stilte) Voor de muzieksector, voor mensen die met losse opdrachten werken. Komt daar ook nog eens bij dat de sector, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de horeca die ook hard is getroffen, geen woordvoerder heeft die hun grieven eenduidig en luid kenbaar kan maken. Maar het is duidelijk dat er een ongezien bloedbad op komst is. Alle hoop is gevestigd op een vaccin, en hopelijk kan iedereen zich dan herpakken en keert ook het publiek terug naar de zalen en de festivalweides.

Gelukkig is er nog Zomerhit! Zeg eens, waarom heb jij die nooit – ook niet met The Radios – gewonnen?

De verklaring daarvoor is heel simpel. In een ander universum hadden wij net als Belle Perez vijf jaar na elkaar de Zomerhit kunnen winnen, maar met The Radios waren we gewoon de hele zomer weg om op te treden in een al dan niet ver buitenland. En laat dat nu net een van de elementen zijn in het Zomerhit-reglement: de mogelijke winnaar moet aanwezig zijn de avond van de uitreiking. En wat mijn latere solowerk betreft: vergelijk het met Eurosong. Ik presenteer het met hart en ziel, maar ik zal nooit ons land vertegenwoordigen op het Songfestival. Dat staat te ver van mijn bed, ik heb daar niet het juiste profiel voor. En dat vind ik ook voor Zomerhit: ik zit helemaal niet in dat populaire genre. Wat ik doe, is wel populair, zoals blijkt uit die marathon in de Lotto Arena, maar eigenlijk maak ik alternatieve muziek, met alternatieve muzikanten en invloeden uit de wereld-muziek.

Zondag werken jullie met een ‘digitaal publiek’ in Blankenberge.

Nieuw is dat niet, De wereld draait door testte dat in Nederland ook al uit, met succes. We hebben tijdens de alternatieve 11 juli-viering op de Antwerpse Linkeroever al gemerkt dat de sfeer, ondanks het ontbreken van een live-publiek, toch goed zat en dat alles een zekere warmte en gezelligheid uitstraalde. Op de een of andere manier werkte het wel. Er was wel ambiance. Ik had met Niels Destadsbader ter plekke een choreografie uitgedacht op Kom wat dichterbij van Regi, die jammer genoeg ook de uitzending heeft gehaald.

Publiek blijft toch het belangrijkste voor artiesten.

Maar ik denk dat zij net zo goed gaan genieten van deze speciale editie van Zomerhit. Net zoals de kijkers trouwens, want het is een sterke editie met een aantal grote kanshebbers op de trofee. En enkel de kijker beslist de avond zelf per sms wie uiteindelijk de prijs krijgt. Siska Schoeters en ikzelf kijken er alvast naar uit. Vorige week hebben we al eens samengezeten om het technische raamwerk van de show te overlopen, maar al snel zijn we achteraf aan het roddelen geslagen. Heerlijk!

