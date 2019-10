Bart Peeters: “Op een nacht is de heilige maagd Maria verschenen aan mij en mijn broer” Redactie

24 oktober 2019

18u00

Bron: HUMO 2 Showbizz Hoewel Bart Peeters (59) twee jaar geleden verklaarde dat hij op zijn zestigste zou stoppen met muziek, is hij intussen - gelukkig maar - van gedachten veranderd. Op 30 november mag de zanger feest vieren, en dat doet Peeters door acht avonden op rij een ‘Best Of’-concert te geven in de Lotto Arena. Om even stil te staan bij zijn leeftijd gaf Bart deze week een openhartig interview in HUMO. En tijdens dat gesprek kwam een wel heel bijzondere onthulling naar boven.

De muzikant laat in HUMO dan ook optekenen dat hij en zijn broer Stijn ooit ‘bezoek’ kregen van de heilige maagd Maria. “Mijn broer Stijn en ik sliepen in dezelfde kamer, en op een nacht is de heilige maagd Maria aan ons verschenen. Ik zweer het: ze stond plots aan het slaapkamerraam”, klinkt het. “Was dat godsdienstwaanzin, of een teveel aan fantasie? Ik weet het niet, maar ook Stijn – de realist van ons tweeën, altijd nuchter – had haar gezien.”

De zanger en zijn broer kunnen nog altijd niet vatten wat hen is overkomen. “Misschien had mevrouw de maagd goeie bedoelingen en hadden wij de nieuwe Bernadettes van Lourdes kunnen worden, maar Stijn en ik klasseerden die verschijning als eerder traumatisch”, klinkt het. “We waren het erover eens: als die maagd zomaar zonder waarschuwing voor ons raam dacht te kunnen verschijnen, dan kon ze maar beter ophoepelen. En hop: mijn geloof ging mee de vuilnisbak in.”

Lees het volledige interview deze week in HUMO