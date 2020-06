Bart Peeters kampt met ziektevrees: “Er mag geen enkele aandoening in de buurt komen, of ik denk dat ik ze heb” TDS

13 juni 2020

14u09

Bron: JOE 2 Showbizz ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ is terug bij JOE. Evi Hanssen (41) schotelt elke zaterdag niet alleen koffiekoeken, maar ook de 10 Geboden voor aan bekende gasten. Vandaag was het de beurt aan Bart Peeters (60), die onder meer onthulde dat hij aan ziektevrees lijdt.

“Er mag geen enkele ziekte in de buurt zijn of ik heb ze”, aldus Bart. “Toen we met ‘The Radios’ naar Amerika moesten vertrekken, ben ik nog even langs de dokter geweest omdat ik dacht dat ik blind was. Het was uiteindelijk gewoon een beetje gel dat in mijn oog gekomen was.” De afgelopen periode was dan ook niet makkelijk voor Bart: “Ik dacht ook dat ik corona had. De symptomen, ik had ze allemaal! Ik zei dan ook tegen de dokter dat ik corona had maar dat bleek dan niet zo te zijn. Ik was ook altijd moe maar dat lag volgens de dokter aan mijn adrenaline die uit balans was.”



Bij het gebod ‘jaloezie’ vertelt Bart dat hij dat een positieve eigenschap vindt. “In de liefde ben ik niet jaloers maar professionele jaloezie is eigenlijk een hele mooie, goede vorm van bewondering. Zo bewonder ik Ronny Mosuse écht wel, dat is een ‘soulgod’.” Bart speelde samen met Ronny Mosuse in de band ‘The Radios’ en vertelt ook over hun mislukte doorbraakoptreden in Amerika: “In 1994 in Orlando, Florida, mochten we tijdens de match Nederland-België in het stadion spelen met The Radios en wij dachten toen ‘dit wordt onze Amerikaanse doorbraak’. Tot we daar aankwamen... Alleen de mensen van de PA waren Amerikanen, in Amerika bestond voetbal gewoon niet, er was geen halve Amerikaan geïnteresseerd in de wereldbeker voetbal. Er waren alleen zatte Ieren, Duitsers, Hollanders, mensen die wij in Europa hier ook bereikten, maar de Amerikanen hebben wij daar nooit bereikt.



Naast een carrière als zanger, is Bart ook papa. “Ik ben nooit een strenge papa geweest uit schrik om niet populair te zijn bij mijn kinderen. Mijn dochters voeden mij nu op (lacht). Ze geven commentaar op mijn kledij en over de onderwerpen van mijn liedjes.”



